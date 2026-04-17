Sebastián Tabany vuelve a apostar por el ilusionismo con Historia de lo Imposible, un espectáculo que redefine la magia desde un lugar íntimo, cercano y profundamente emocional.

“Les presento Historia de lo Imposible, mi nuevo show de magia”, expresó el artista, que se inspiró en experiencias internacionales, especialmente en España, Nueva York y Los Ángeles, donde es miembro del reconocido Magic Castle. El show se podrá ver el viernes 17 de abril a las 20 en el Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, CABA).

Sebastián Tabany (Foto: Instagram @sebastabany)

Lejos de las grandes puestas, Tabany propone un formato minimalista. “El ilusionismo que me gusta es el vínculo entre el mago y el espectador cerca. No escenario, ni luces ni aparatos que distraigan sino pura magia”, explicó.

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SEBASTIÁN TABANY REINVENTA LA MAGIA CON HISTORIA DE LO IMPOSIBLE

La propuesta, además, busca ir más allá del asombro. “También una magia que deja pensar porque toca todos los temas humanos que nos rodean: el porqué de la vida, las relaciones, los sentimientos”, agregó.

El espectáculo se apoya en la magia de cerca o close-up, una de las formas más antiguas del ilusionismo, que se remonta a prácticas registradas incluso en el Antiguo Egipto, con juegos similares a los actuales.

Sebastián Tabany

“Esta rama de la magia sucede acá y ahora… no hay más desconcertante que ver desarrollarse la imposibilidad frente a uno”, afirmó. El show dura 60 minutos e incluye relatos de William Somerset Maugham y Søren Kierkegaard, combinando técnica, filosofía y emoción.

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