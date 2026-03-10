Desde el legendario Magic Castle de Los Ángeles llega a Buenos Aires un espectáculo de magia íntimo que promete sorprender al público con un formato poco habitual en la cartelera porteña. Sebastián Tabany presenta Historia de lo Imposible, una apuesta al ilusionismo de cercanía, donde el público vive cada efecto a centímetros de distancia y sin grandes artificios escénicos.

El show se presenta como una experiencia de close-up, una modalidad de magia que ocurre alrededor de una mesa y con pocos elementos, pero con una intensidad particular. Tal como adelanta su presentación: “Magia a centímetros de tus ojos. Solo una mesa y lo imposible sucediendo en tiempo real”.

La propuesta toma inspiración en la tradición milenaria del ilusionismo, que se remonta desde el antiguo Egipto hasta los grandes teatros de Nueva York. En escena, el espectáculo mezcla narrativa, literatura y reflexión filosófica con efectos que desafían la lógica.

Durante los 60 minutos que dura la experiencia, los relatos del escritor William Somerset Maugham, antiguas fábulas japonesas y las preguntas existenciales del filósofo Søren Kierkegaard se entrelazan con la destreza del mago. El resultado es un espectáculo que propone mirar la magia desde otro lugar.

Según describe Tabany, se trata de “60 minutos donde la magia deja de ser truco y se convierte en asombro”, una premisa que busca recuperar la capacidad de sorpresa en un formato minimalista y cercano.

La experiencia se presentará solo el 17 de abril en el Paseo La Plaza y las entradas incluyen una consumición de regalo —agua, gaseosa o cerveza— para acompañar esta propuesta que promete ser una de las curiosidades más originales de la cartelera cultural.

