Gabriela Acher está de vuelta y lo hace a lo grande. La reconocida actriz y humorista, recientemente declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sale de gira con su espectáculo “¿Qué hace una chica como YO en una edad como ÉSTA?”, una charla al estilo TED que promete risas, reflexión y mucha identificación.

Con su sello inconfundible, Acher se sube al escenario para interpelar a las nuevas generaciones de mujeres y hablar, sin tapujos, sobre los desafíos y las libertades de crecer.

El show mezcla humor, ciencia y una mirada aguda sobre el paso del tiempo, en un formato que invita a pensar y a reírse de uno mismo.

Foto: prensa Gabriela Acher

Las próximas funciones de Gabriela Acher

La gira arranca con dos fechas imperdibles en el Gran Buenos Aires y la Ciudad:

Sábado 25 de abril, 21 horas: Teatro Morón (Nuestra Señora del Buen Viaje 851, Morón, GBA Oeste). Entradas por Plateanet.com

Domingo 26 de abril, 20 horas: Teatro Devoto (Av. Lincoln 3815, CABA). Entradas por Ticketek.com.ar

Pero eso no es todo. Gabriela Acher también llevará su espectáculo a distintas provincias:

8 de mayo: Jujuy, Teatro Mitre, 21:00 horas (Autoentrada)

9 de mayo: Salta, Casa de la Cultura, 21:30 horas (Vamos.gob.ar)

10 de mayo: Tucumán, Teatro Alberdi, 20:00 horas (Mientradadigital.com)

24 de mayo: Banfield, Teatro Maipú (Maipú 380), 20:30 horas (Alternativateatral)

Un show que desafía los mandatos y celebra la vida

En “¿Qué hace una chica como YO en una edad como ÉSTA?”, Acher se mete de lleno en los mitos y verdades sobre la edad, el paso del tiempo y el disfrute femenino.

Apoyada en estudios científicos (y mucho humor), la actriz plantea preguntas que todas se hacen: “¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20?”

Según la “universidad de Taho Lindo, en la Baja California”, las mujeres de hoy se divierten un 1500% más que sus madres y abuelas, y eso habría provocado una mutación genética que atrasa el gen del envejecimiento. “Y sólo a fuerza de voluntad. (Y hormonas suplementarias)”, bromea la artista.

El consultorio sentimental de Gabriela Acher

Como no podía faltar, la actriz abre su clásico consultorio sentimental para responder las dudas del público y dejar mensajes de aliento: “Chicas, si todavía están solteras... ¡ánimo! ¡Capaz que el amor de sus vidas… todavía no nació!”

Con su carisma y su mirada filosa, Gabriela Acher invita a reírse de los mandatos, a celebrar la vida y a animarse a disfrutar, sin importar la edad.