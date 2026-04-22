¿Sofía Clerici está embarazada? La modelo hizo un posteo que no pasó desapercibido. En sus redes sociales, compartió imágenes del cochecito de lujo Gucci que compró para su bebé.

“Ya tenemos nave, mi rey. Mi bebé”, escribió en Instagram, dejando entrever que estaría en la dulce espera... ¡y generó repercusión!

Sofía Clerici mostró el lujoso cochecito Gucci que le compró a su bebé

Sin embargo, el posteo también despertó dudas. Fernanda Iglesias comentó: “Ya habías mostrado este cochecito en 2024”, poniendo en tela de juicio el anuncio.

Lejos de esquivar la situación, Clerici respondió con sinceridad: “Sí, Fer, siempre lo quise. Lo había visto en la web de Gucci y lo mostré que lo quería. Lo busqué bastante, no fue fácil, son piezas únicas, edición limitada. Me lo traje ahora de Estados Unidos”.

Sofía Clerici mostró el lujoso cochecito Gucci que le compró a su bebé (Instagram)

Cuánto cuesta el cochecito Gucci que compró Sofía Clerici

El modelo que mostró Sofía Clerici es parte de una exclusiva colaboración de Gucci, considerada una pieza de lujo y edición limitada.

En Estados Unidos, este tipo de cochecito tiene un valor que ronda entre USD 5.500 y 7.000, dependiendo del комплект y los accesorios incluidos.

En Argentina, debido a los costos de importación y su escasez, su precio puede ascender aproximadamente entre $9 millones y $14 millones de pesos, según la cotización del dólar.

¿Sofía Clerici está embarazada?

Lo cierto es que Sofía ya había hablado públicamente de su deseo de tener un hijo y de la posibilidad de ser madre soltera.

El posteo y la compra lo refuerzan, aunque aún no aclaró si se trata de un plan a futuro o si está en la dulce espera.