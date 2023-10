Dentro de la larga lista de mujeres famosas y bellas que pasaron por la vida amorosa de Fede Bal en Mañanísima, parece, sumaron un nombre más: Sofía Clerici. Diego Ramos incomodó a Carmen Barbieri al consultarle al aire por la versión.

“Yo conozco una persona, que sé que no me miente, que me cuenta que la conoce a Sofía desde hace mucho tiempo y que era bella. Sigue siendo bella, pero con tantas cosas que se hace pasó a ser otra persona. No fea, sino otra”, aseguró la animadora cuando hablaban de los cambios físicos del influencer.

Ese comentario de la conductora sirvió para que el actor se despache. “¿Puedo hacerte una pregunta?”, tanteó, mientras Carmen advertía lo que se venía. “¡Es un chusma de barrio! ¡Es la tía!”

Foto: Web

El panelista, a quemarropa, indagó en una picantísima versión que relaciona a la modelo con el conductor de Resto del mundo. “¿Puede ser que se diga por ahí que haya sido tu nuera?”, arrojó.

Tentada, la animadora se sinceró. “Yo no puedo contestar. Habría que preguntarle a Federico, que está viendo desde México”, señaló.

“Que lo llamen para que diga si realmente pasaste por acá y nos contás”, lanzó, mientras señalaba una imagen de Sofía.