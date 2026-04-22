A solo 48 horas de que Jésica Cirio confirmara su embarazo con Nicolás Trombino, Moria Casán no esquivó la polémica y fue directo al punto en La Mañana con Moria.

Tras el posteo de Sofía Clerici de un cochecito para bebés, la conductora le hizo una pregunta sin filtro sobre Martín Insaurralde, exmarido de Cirio.

Sofía Clerici está embarazada (foto de instagram)

Todo comenzó cuando Cirio recordó su separación del exintendente de Lomas de Zamora: “Mi prioridad era Chloé. A mí no me importaba la discusión ni la pelea, ni nada. Fue algo que no funcionó, pero duramos 12 años. No funcionó la relación, se fue y listo… Fue todo de alto impacto”.

Moria fue al hueso con Jésica Cirio y le preguntó si Insaurralde será papá (captura de eltrece)

Moria fue al hueso con Jésica Cirio y le preguntó si Insaurralde será papá tras el posteo de Sofía Clerici

Fue entonces cuando Moria lanzó la pregunta que tensó el clima: “Me imagino, ese yate en Marbella era el Titanic. Eran muy fuertes las imágenes. ¿Él está esperando un bebé por su lado?”.

Sin vueltas, Cirio respondió: “No creo, no tengo ni idea”.

Lejos de soltar el tema, la One insistió: “Ah, no, porque uno muchas veces revisa cosas y salen cochecitos”.

“No, no creo”, reiteró Jésica. “No te comentó nada”, cerró Moria, antes de cambiar de tema.

Sofía Clerici está embarazada

En paralelo, Sofía Clerici sorprendió en redes sociales con una publicación que generó especulaciones.

“Ya tenemos nave, mi rey. Mi bebé”, escribió junto a la imagen de un cochecito.

Minutos después, ante la consulta de sus seguidores, confirmó la noticia: “Es un bebé muy buscado”.