Sofía Clerici publicó una historia en sus redes sociales en la que reveló a sus seguidores el motivo por el que toma sangre una vez por semana.

“Para los que no me creen tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana”, dijo en Instagram.

Junto a una imagen con el frasco, detalló: “A veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos...”.

Sofía Clerici en sus redes sociales.

“Por eso soy una muñe de porcelana. Sí y no soy del montón...”, confesó al final aclarando que lo usa como método de cuidado para la piel.

LA PREGUNTA BOMBA DE DIEGO RAMOS A CARMEN BARBIERI SOBRE FEDE BAL Y SOFÍA CLERICI: “¿FUE TU NUERA?”

Diego Ramos indagó a Carmen Barbieri sobre la versión que relaciona a Sofía Clerici con Fede Bal: “¿Puede ser que se diga por ahí que haya sido tu nuera?”.

Tentada, la conductora de Mañanísima le contestó: “Yo no puedo contestar. Habría que preguntarle a Federico, que lo llamen para que diga si pasó por ahí y que nos cuente”.