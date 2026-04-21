Jesica Cirio confirmó su embarazo con Nicolás Trombino y compartió su emoción al hablar de la dulce espera. La noticia había sido adelantada por Ángel de Brito en LAM el 20 de abril y sorprendió tanto al público como a la propia modelo.
En diálogo en vivo con Desayuno Americano, Cirio dio detalles de este momento especial y reveló que espera un varón junto a su actual pareja, un comerciante alejado de los medios.
Jesica Cirio habló en vivo de su embarazo con Nicolás Trombino
“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel. Se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó.
La conductora también precisó el tiempo de gestación: “Estoy de tres meses y una semana. Es nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos. A Chloé le conté y se puso súper contenta”.
Vale recordar que Cirio ya es mamá de Chloé, fruto de su relación con Martín Insaurralde.
JESICA CIRIO Y SU RELACIÓN CON NICOLÁS TROMBINO
Sobre su historia de amor, la modelo contó: “Hace menos de un año que estoy con Nico. No convivimos”.
En ese sentido, explicó cómo se dio el embarazo: “Se dio. Tampoco lo teníamos planeado para ahora. La convivencia la veremos con el tiempo. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente”.
Por último, detalló cómo manejan la relación a distancia: “Vivimos lejos, pero ya se acomodará”.