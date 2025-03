A menos de un año de contraer matrimonio con Elías Piccirillo, Jesica Cirio volvió a estar en la mira de la Justicia, como lo supo estar tras el escándalo de Martín Insaurralde por el “Yategate” en 2024.

El 20 de marzo, Elías Piccirillo fue detenido tras ser denunciado por deudas, estafas y crear una falsa denuncia contra un acreedor.

En ese escandaloso contexto, Horacio Cirio, el padre de Jesica, fue a Mujeres argentinos y respondió si su hija elige mal a sus maridos, en un mano a mano con la conductora María Belén Ludueña.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

QUÉ DIJO DON CIRIO DE LOS MARIDOS DE SU HIJA JESICA

María Belén Ludueña: -Viendo el desenlace con Martín Insaurralde y ahora con Elías Piccirillo, ¿usted qué cree? ¿Jésica elige mal a los hombres?

Horacio Cirio: -No sé si elige mal. Lo único que sé es que todo fue muy rápido, como opina la mayoría de la gente.

Ludueña: -¿Y a usted qué le pasó cuando vio que tuvo una relación muy corta y salió en las noticias que se casaba con Piccirillo?

Cirio: -Me sorprendió a mí y a todo mi entorno. A mis amigos. Tengo amigos de mi edad que la conocieron a ella de chica que me preguntan cosas que no tengo respuestas.

Ludueña: -¿Qué le preguntan?

Cirio: -Como tan rápido rehízo su vida...