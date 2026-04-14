La tercera edición de los Premios GEA al teatro musical argentino se convirtió en uno de los eventos culturales más importantes del año.

Con una ceremonia realizada por primera vez de manera presencial, la gala celebró el crecimiento del género y dejó una lista de ganadores que reflejan la diversidad y el talento de la escena local.

El evento tuvo lugar el 13 de abril en el Teatro Regina, donde artistas, producciones y público se reunieron en una noche que combinó emoción, reconocimiento y adelantos de lo que viene para la temporada teatral.

Alejandra Radano. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Un antes y un después para los Premios GEA

Por primera vez desde su creación, los Premios GEA se entregaron en formato presencial con estatuillas, marcando un hito en su historia. La ceremonia fue conducida por Guido El Assir y Valu Zapata, quienes guiaron una gala dinámica que incluyó shows en vivo y momentos emotivos.

Uno de los diferenciales del premio sigue siendo su sistema de votación: casi 6 mil personas participaron eligiendo nominados y ganadores, consolidando a los GEA como el único reconocimiento del teatro musical argentino decidido completamente por el público.

Los grandes ganadores de la noche

Entre los títulos más destacados, “Alberdi” se consagró como el gran ganador, imponiéndose en el circuito off con múltiples premios, incluyendo Mejor Musical Off, Mejor Elenco y Mejor Banda Sonora.

En el circuito comercial, “La Revista del Cervantes” se llevó el premio a Mejor Musical, mientras que “Despertar de Primavera” brilló con su elenco y actuaciones.

Albana Fuentes. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Principales premios:

Mejor Musical Comercial: La Revista del Cervantes

Mejor Musical Off: Alberdi

Mejor Elenco Comercial: Despertar de Primavera

Mejor Elenco Off: Alberdi

Mejor Actor Comercial: Octavio Murillo (Despertar de Primavera)

Mejor Actriz Comercial: Albana Fuentes (La Sirenita)

Mejor Actor Off: Pablo Flores Torres (Alberdi)

Mejor Actriz Off: Azul Cabrera (Ride the Cyclone)

Además, figuras como Alejandra Radano y Matías Bruno fueron reconocidas en las categorías de reparto.

El momento más emotivo de la gala

Uno de los puntos más destacados fue el reconocimiento a la trayectoria de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, quienes recibieron el premio al Aporte al Teatro Musical.

El homenaje emocionó al público y a la comunidad artística, destacando el rol fundamental de ambos en el desarrollo del género en Argentina.

Germán Tripel. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Shows en vivo y adelantos exclusivos

La ceremonia también funcionó como vidriera del presente y futuro del teatro musical. Hubo presentaciones en vivo de los nominados a Mejor Musical Off y números especiales de obras en cartel.

Además, se anticiparon producciones que formarán parte de la temporada 2026, como “Lutero y Francisco”, consolidando a los GEA como un espacio clave no solo de premiación, sino también de difusión cultural.

Un premio que sigue creciendo

Impulsados por la plataforma GEA Musical, los Premios GEA continúan posicionándose como una referencia dentro del teatro musical argentino.

Con una propuesta que integra al público en cada etapa del proceso y visibiliza tanto el circuito comercial como el off, esta tercera edición reafirmó su esencia: celebrar a quienes hacen del escenario uno de los espacios más vibrantes de la cultura nacional.