La cartelera teatral de Buenos Aires suma una propuesta que desafía los límites de la memoria y la identidad.

La Épica de lo Desconocido, escrita y dirigida por Nicolás Manasseri, vuelve con su segunda temporada a Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA) desde el miércoles 3 de junio a las 20:00. Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.

Con una puesta en escena que combina teatro musical, poesía visual y una potente carga simbólica, la obra invita al público a sumergirse en un universo onírico y sensorial.

La épica de lo desconocido

El relato sigue a un joven que, buscando aliviar su sufrimiento, se somete a un método experimental para borrar su pasado.

Pero el intento de dejar atrás los recuerdos abre preguntas profundas: ¿Se puede escapar de lo que fuimos? ¿Qué queda cuando el pasado desaparece?

Un viaje entre la fantasía y la memoria

La Épica de lo Desconocido construye un recorrido introspectivo donde el tiempo, los recuerdos y la identidad se transforman en materia escénica.

Música original en vivo, imágenes poéticas y personajes que habitan entre la fantasía y la memoria arman una experiencia teatral inmersiva, que dialoga con el deseo de reinventarse y el miedo a perder lo que nos define.

La épica de lo desconocido.

El elenco está integrado por Marco Michienzi, Guadalupe Fiora, Juan Manuel Besteiro, Marian Morelli, Florencia Gortkin, Guadalupe Gambarrutta, Jazmín Fernández y Gonzalo Rivarola. Los músicos en escena potencian el universo sonoro y emocional de la obra, bajo la dirección musical de Facundo Cicciu.

El equipo detrás de la propuesta

La ficha técnica destaca la participación de Nicolás Manasseri en el libro, la idea original y la música, junto a un equipo creativo que incluye a Fernanda Provenzano en arreglos vocales, vestuario y coreografías, y a PHEPANDÚ en la producción general y escenografía. El diseño de luces y la puesta en escena también llevan la firma de Manasseri, acompañado por Provenzano.

La épica de lo desconocido.

La obra cuenta además con covers y músicos en vivo: Litio Aragona en guitarra, Roberto Moreno en bajo y Franco De Paoli en batería. El diseño gráfico es de Marian Morelli y la asistencia general de Valentina Cavicchia.

Una invitación a explorar lo desconocido

La Épica de lo Desconocido propone al espectador un viaje emocional y sensorial, donde cada función se convierte en una oportunidad para repensar el vínculo con el pasado y la identidad.

La segunda temporada promete renovar la apuesta y consolidar a la obra como una de las experiencias más originales de la escena porteña.