La magia de La Historia sin Fin volvió a brillar en la cartelera porteña y se convirtió en uno de los planes favoritos para compartir en familia.

El musical, basado en el libro de Michael Ende y con adaptación y dirección de Hernán Bonsergent, se presenta todos los sábados a las 18:00 en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764), con entradas a la venta en la boletería y por Plateanet.

La obra, que fue nominada a los Premios Hugo como Mejor Producción de obra infantil-juvenil, sorprende con una puesta en escena repleta de efectos especiales, vestuarios deslumbrantes y personajes entrañables que invitan a chicos y grandes a sumergirse en el universo de Fantasía.

La historia sin fin. (Foto: Prensa)

Un viaje al corazón de Fantasía

La historia arranca cuando la Emperatriz de Fantasía cae gravemente enferma y su reino queda al borde de la destrucción por culpa de “la Nada”.

Solo un héroe puede salvarla: Atreyu, un valiente guerrero, junto a Bastián, un chico apasionado por la lectura, que se convierte en pieza clave para devolverle la vida a Fantasía.

La historia sin fin. (Foto: Prensa)

En el escenario desfilan personajes inolvidables como Falcor el Dragón Volador, el Gigante Comerrocas, el Caracol Veloz y Morla la Tortuga, todos recreados con una creatividad que sorprende al público y despierta la nostalgia de quienes crecieron con la película de los años 80.

Un musical con valores y mensajes actuales

Para Ariel Ciocco, productor de la obra, “La Historia sin Fin” es un espectáculo imperdible: “Los que vimos la película volvemos a ser niños, y los chicos de hoy pueden conocer esta historia mágica.

El musical transmite valores como la amistad, la importancia de los sueños y el poder de la lectura. Aunque la película se estrenó en 1984 y no se hablaba de bullying, el protagonista del musical lo sufre y muchos se van a sentir identificados”.

La historia sin fin. (Foto: Prensa)

La obra, que dura 80 minutos y es apta para todo público, logra emocionar y dejar enseñanzas profundas, combinando aventura, fantasía y temas actuales que atraviesan a todas las generaciones.

El equipo detrás de la magia

El elenco está integrado por Mateo Barbon, Julieta Barrera, Mora Britos, Marcelo Duran, Julieta Funes, Morena García, Guillermina Gesualdi, Marco López, Martina Monteros, Lucia Sciacca, Fernando Suarez y Michelle Wilkinson. La dirección vocal está a cargo de Marcelo de Paula, las coreografías de Rodrigo Villani y el vestuario de Laura Torrecilla.

La producción general es de Ariel Ciocco, con la dirección general compartida entre Bonsergent, Ciocco y Villani. El equipo se completa con profesionales en escenografía, comunicación, prensa y fotografía, que logran una experiencia visual y sonora de primer nivel.

Dónde y cuándo ver “La Historia sin Fin”

Funciones: Todos los sábados a las 18:00

Teatro Multiescena: Av. Corrientes 1764, CABA

Entradas: En boletería y por Plateanet

Duración: 80 minutos

Clasificación: ATP (apto para todo público)