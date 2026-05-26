La exitosa comedia uruguaya “Más mala que la araña” desembarca en Buenos Aires por única vez con una propuesta cargada de humor ácido, tensiones familiares y situaciones tan absurdas como reconocibles.

Escrita y dirigida por Wosh Machín, la obra se presentará el domingo 21 de junio a las 16 hs en el Teatro Multiescena, con entrada libre y gratuita.

Con seis temporadas consecutivas en Montevideo y un fuerte impacto en el teatro uruguayo, la propuesta combina humor, emoción y crítica social en una historia atravesada por vínculos familiares rotos, deseos ocultos y cuentas pendientes.

De qué trata “Más mala que la araña”

La trama gira en torno al reencuentro de dos hermanas que, después de años de distancia, vuelven a verse obligadas a convivir tras una herencia inesperada. Un viejo amor en común y los conflictos nunca resueltos harán estallar tensiones que parecían enterradas.

Foto: prensa Más mala que la araña

Con un tono filoso y escenas atravesadas por el humor negro, la obra explora las contradicciones humanas, los lazos familiares y las emociones que persisten incluso cuando el tiempo pasa. El resultado es una comedia intensa, dinámica y profundamente actual, donde lo cotidiano se transforma en un campo de batalla emocional.

El elenco está integrado por Susana Fernández, Daniela Rivas, Jaime Montaos, Daniel Fernández, Gabriela Ramos y Sandra Barrera.

Quién es Wosh Machín, el referente del “teatro de conciencia social”

Además de director y dramaturgo, Wosh Machín es considerado uno de los referentes del teatro de conciencia social en Uruguay. A lo largo de su carrera abordó temáticas como la violencia de género, las adicciones y la salud mental, llevando sus obras a barrios, liceos e instituciones sociales.

Foto: prensa Más mala que la araña

Su trabajo fue reconocido por distintas organizaciones culturales y sociales uruguayas, y varias de sus obras fueron declaradas de interés cultural por su impacto comunitario. Además, fue nombrado Embajador de Paz por la Federación Mundial de Mujeres por la Paz.

Actualmente también impulsa el espacio RENOVACIÓN 2030, desde donde propone generar políticas vinculadas al acceso cultural, la inclusión y el trabajo comunitario en sectores vulnerables.

Cuándo y dónde ver “Más mala que la araña”

La obra tendrá una única función el domingo 21 de junio a las 16:00 hs en el Teatro Multiescena. La entrada será libre y gratuita