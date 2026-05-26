La obra “La misma culpa”, escrita por Graciela Raszer y dirigida por Judit Gutiérrez, desembarca en el Teatro Border con una historia atravesada por la culpa, los silencios familiares y las marcas emocionales que pasan de generación en generación. El estreno será el domingo 7 de junio a las 21 hs.

Protagonizada por Beatriz Mayorga, Juan Manuel Romero y Máximo Ochoa, la propuesta invita al espectador a sumergirse en un clima íntimo y sensible donde el pasado vuelve para poner en crisis todo aquello que parecía enterrado.

Foto: prensa La misma culpa

Una obra sobre la herencia emocional y los vínculos familiares

“La misma culpa” construye un relato dramático que pone el foco en las responsabilidades compartidas, los mandatos familiares y las heridas emocionales que muchas veces permanecen ocultas durante años. A medida que avanza la trama, los personajes deberán enfrentarse a verdades incómodas y revisar los vínculos que los unen.

Con una puesta sobria y profundamente humana, la dirección de Judit Gutiérrez apuesta a potenciar las actuaciones y la emocionalidad del texto. La obra explora temas universales como el amor, el dolor, la culpa y la necesidad de romper ciertos patrones heredados para poder seguir adelante.

En tiempos donde las historias sobre salud emocional, vínculos tóxicos y traumas familiares generan cada vez más identificación en el público, “La misma culpa” aparece como una propuesta teatral intensa y reflexiva que conecta con problemáticas muy actuales.

Cuándo y dónde se estrena “La misma culpa”

El estreno será el domingo 7 de junio a las 21:00 hs en el Teatro Border. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del teatro.

Ficha técnica de “La misma culpa”