A partir del 13 de mayo Jorgelina Aruzzi le pondrá cuerpo y alma a una mujer que reza por un milagro para su marido, mientras se anima a sacar acordes de una guitarra que no sabe tocar.

Así arranca El ser querido, una comedia que desarma la tragedia con canciones y una mirada tan honesta como arrolladora sobre el amor, el dolor y el lugar de la mujer en el rock.

La obra, escrita e interpretada por la propia Aruzzi, invita al público a sumergirse en un viaje íntimo y universal a la vez.

Jorgelina Aruzzi en El Ser Querido. (Foto: Nacho Lunadei)

La espera, el silencio y la música se entrelazan en una historia donde los vínculos se revisan, el humor aparece como salvavidas y la esperanza se cuela entre los acordes.

Una sala de espera, una guitarra y la fuerza de elegir una vida mejor

“El ser querido” no se queda en la angustia: la protagonista decide transformar el dolor en algo nuevo, con la fuerza de quien elige vivir mejor. Entre canciones y confesiones, la obra explora cómo la música puede ser refugio y motor, incluso en los momentos más difíciles.

Jorgelina Aruzzi. (Foto: Prensa / Nacho Lunadei) Por: IRISH SUAREZ

La dirección está a cargo de Dalia Elnecavé junto a la propia Aruzzi, y la producción general es de Andrea Stivel y Sebastián Celoria. El resultado es una puesta que conmueve y hace reír, con una mirada fresca sobre los vínculos y el rol femenino en el universo del rock.

Dónde y cuándo ver “El ser querido”

La cita es todos los miércoles a las 20 hs en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA). Las entradas se consiguen por EntradaUno. La función dura 70 minutos y promete dejar al público pensando, emocionado y con ganas de más.