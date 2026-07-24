Después de más de tres décadas de relación, Catherine Fulop sorprendió al compartir detalles de la intimidad que mantiene con Ova Sabatini y revelar cuál es el secreto que, según ella, les permite conservar la pasión intacta.

Invitada a Puro Show, el ciclo de eltrece, la actriz habló de su rutina de entrenamiento, de la importancia que le da al cuidado personal y terminó haciendo una divertida confesión sobre cómo organiza los encuentros íntimos con su marido.

El secreto de Catherine Fulop y Ova Sabatini para mantener viva la pasión

Durante la entrevista, los conductores destacaron la química que transmite la pareja, le preguntaron cómo hacen para sostener el deseo después de 32 años juntos y aseguraron que ambos “irradian sexo”.

(Foto: Instagram /fulopcatherine)

Lejos de esquivar el tema, Catherine respondió entre risas: “Somos adictos... Yo creo que eso es importante para que una pareja dure tantos años”.

Fue entonces cuando reveló una particular costumbre que tienen con Ova Sabatini. “Él me dice: ‘¿Almorzamos hoy?’”. Y, entre risas, explicó el verdadero significado de esa propuesta.

“Como ahora estoy trabajando muy temprano, no me puedo trasnochar y no podemos salir a cenar. Entonces hacemos almuerzo... y postre“, lanzó con picardía, provocando la risa de todos en el estudio.

Cómo se cuidan Catherine Fulop y Ova Sabatini

En otro tramo de la charla, la actriz también habló del rol que tiene Ova Sabatini en su disciplina para entrenar y mantenerse saludable.

"Él me obliga bastante a mantenerme fit“, comentó entre risas.

Sin embargo, enseguida aclaró que no se trata de una presión por la delgadez.

La actriz festejó con Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Imagen subida a Instagram por @fulopcatherine (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @fulopcatherine (INSTAGRAM)

“Si empiezo a adelgazar me dice: ‘No me gusta, se te está yendo la cola’”, contó divertida.

Además, aseguró que el interés por la alimentación saludable nació por iniciativa propia y recordó que hace años fue una de las primeras figuras en difundir hábitos como los jugos verdes, las semillas y la comida saludable cuando todavía no eran tendencia en Argentina.

Con humor y complicidad, Catherine Fulop dejó en claro que, después de 32 años de relación, la conexión con Ova Sabatini sigue tan vigente como el primer día y que encontrar momentos para disfrutar en pareja continúa siendo una de las claves de su matrimonio.