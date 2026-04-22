A poco del estreno de Mal repartidas, que tiene su debut este jueves 23 de abril en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Carballo vuelve al teatro con una historia que combina humor incómodo, emociones intensas y una temática universal: los conflictos familiares que explotan cuando hay una herencia de por medio.

Pero detrás de la comedia, hay algo más profundo. Y en charla con este medio, junto a su compañera de elenco, Selene Raimundo, la actriz mostró un costado completamente sincero sobre la obra… y sobre su vida actual.

“No se reparten cosas, se reparten reproches”

Aunque la historia arranca con una herencia, pronto se transforma en otra cosa.

“Se reparten reproches, palabras… también amor. Se extrañaron mucho, pero es un sube y baja constante, una montaña rusa”, explicaron sobre el vínculo entre las hermanas protagonistas.

Foto: prensa Mal Repartidas Por: IRISH SUAREZ

La obra pone en escena algo que atraviesa a casi todos: discusiones familiares, cuentas pendientes y emociones que nunca terminan de cerrarse.

“Es algo que pasa en las mejores familias. Todos heredamos algo… aunque sean deudas”, lanzaron, entre risas.

Vínculos reales: amor, conflicto y silencios

Uno de los puntos fuertes de Mal repartidas es cómo expone los mecanismos emocionales de cada persona frente al dolor.

“Cada una tiene su forma de reaccionar. Hay quienes se van, quienes se quedan… y todo eso genera tensión”, contaron.

A pesar de las diferencias, hay algo que permanece: “Más allá de todo, se quieren mucho”.

Y ahí está la clave: no es una historia de odio, sino de amor atravesado por heridas.

Las actrices conversaron con Ciudad Magazine antes del debut de la obra.

Sabrina Carballo: maternidad real, sin idealizar

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Sabrina habló de su maternidad, lejos de cualquier discurso perfecto.

“Hoy me falló la niñera y no sabía qué hacer. Es desesperante cuando no tenés a alguien. No podés pedirle a tus amigos que dejen su vida para cuidar a tu hija”, contó.

Con una hija pequeña, volver al teatro implica un desafío constante: “No tengo todo tan organizado. Es muy difícil acomodar los horarios, más con una nena chiquita”, explicó.

Y dejó una frase tan cruda como honesta: “A veces estás tan agotada que decís ‘que se la lleve alguien’, aunque no lo harías”.

Una dupla con química (y humor real)

En escena, Carballo comparte protagonismo con Selene Raimundo, quien debuta en el teatro comercial.

“Nos llevamos bárbaro. Como hermanas: puede haber fricciones, pero hay cariño”, dijeron. Esa dinámica atraviesa también la obra, donde el humor convive con momentos incómodos y emocionales.

Foto: prensa Mal Repartidas Por: IRISH SUAREZ

Comedia que hace reír… y también emociona

Lejos de ser solo una comedia, Mal repartidas propone un recorrido más profundo.

“La gente se va a reír, seguro. Pero también se va a emocionar. Es un proceso, tiene subidas y bajadas”, adelantaron.

Y quizás ahí está su mayor potencia: en mostrar lo que muchos viven, pero pocos dicen.

📍 Cuándo y dónde ver “Mal repartidas”

La obra se estrena el 23 de abril en el Paseo La Plaza, con funciones todos los jueves a las 20:30 en formato íntimo.

“Van a estar muy cerca, no van a poder mirar para otro lado”, anticiparon entre risas.

Entre risas, reproches y verdades incómodas, Mal repartidas no solo habla de una herencia: habla de todo lo que nunca terminamos de resolver con los que más queremos.

Y por eso, probablemente, nadie salga indiferente.