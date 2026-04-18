Si escuchás el nombre Carolina Kopelioff (29) quizá no te suene tanto, pero al ver una foto seguro que la vas a reconocer como Nieves, la hija de la Gringa Casares (Verónica Llinás) y novia de L-Gante en En el Barro 2.

De ahí en más, quizá también la recuerdes como Nina de Soy Luna, ficción que tendrá una cuarta temporada a una década del gran final, y con la que conoció el vértigo del éxito, la fama y las interminables jornadas de grabaciones, ensayos y viajes por todo el mundo.

En pleno suceso de Máxima, la ficción basada en la vida de la argentina que se convirtió en la reina de los Paises Bajos, la artista que interpretó el rol de visitó el Centro de Contenidos Multimedia de Artear para hablar de todo.

Carolina Kopelioff en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

-¿Cómo lográs hacer de Nina en La Gaviota, el clásico de Antón Chéjov, en el teatro San Martín, y a la vez a una presa que tiene sexo con L-Gante en la cárcel de En el Barro 2?

-Creo que animándome y queriendo jugar a todo. Y mis ganas también de siempre hacer cosas diferentes, de tener unos desafíos. Que me interesan hacer muchas cosas, conocer nuevos artistas, directores. Siempre me gustó hacer Tele, cine, teatro. Así voy encontrándome con cosas muy diferentes y es algo súper rico de la profesión.

Carolina Kopelioff protagoniza La Gaviota en el teatro San Martín. (Foto: @carolinakopelioff)

-¿Cómo fue esa experiencia de terminar el secundario, pegarla tanto con Soy Luna y después volver al llano?

-Fue un proceso de audicionar de nuevo y no quedar, porque fueron cuatro años que sólo podía hacer Soy Luna, con un mismo personaje. Encontrarme conmigo más grande, empezar a entender realmente un poco cómo es este trabajo. Porque en Soy Luna estábamos en un cuento de hadas donde sabías que todos los años ibas a tener trabajo. Y algo de la profesión es que nunca sabes cuándo vas a tener trabajo. Hay incertidumbre.

Carolina Kopelioff en el back de Soy Luna 4. (Foto: @carolinakopelioff)

-¿Qué fue lo primero que hiciste cuando se terminó lo de Disney?

-Pude armarme bastante bien al hacer teatro, que eso para mí siempre fue como reimportante y que siempre me salvó mucho. Sobre el final de Soy Luna hice casting para Aladín y al mes quedé en el elenco teatral; otras pelis, hasta que empezaron las series. Pasa que la carga horaria, la carga de todo que tenía Soy Luna no era la misma que ningún otro proyecto. Era tan intenso que todo lo demás parecía poco.

UN TIRO CADA UNO EN TIMBRE 4 Lunes de marzo a las 20:30. Actúan: Camila Peralta, Carolina Kopelioff, Fiamma Carranza Macchi

-¿Cómo fue volver a hacer a Nina?

-Grabamos el año pasado, son doce capítulos. La verdad es que fue muy lindo. Yo al principio tenía miedo. Dije, “¿cómo voy a hacer esto después de diez años?" Yo también crecí, soy una actriz distinta. Fue hermoso volver a encontrarnos tener esa misma sensación.

Adelanto de lo que será Soy Luna 4, con Karol Sevilla y Carolina Kopelioff

-¿Retomaron la química?

-Sí. Nos pasó que ensayamos con Karol Sevilla y con Malena Ratner y ni bien empezamos a leer hubo algo que volvió del pasado. Fue sencillo volver a eso y muy lindo. También es un agradecimiento, porque de verdad que hace diez años que la gente no paraba de pedir Soy Luna 4.

Carolina Kopelioff integró el elenco de de Cromañon

-¿Cómo encarás las escenas de sexo que te tocaron tanto en Supernova como En el Barro 2?

-Confío mucho en el equipo, que me cuidan y yo hago lo mejor para el producto. Son escenas obviamente donde uno está medio tenso a la hora de pensar cómo va a ser, pero hay una coordinación de intimidad y termina siendo algo súper coreográfico. Después dan miedo da mucho más miedo otras escenas... Si te toca un buen compañero como L-Gante se hace fácil.

Carolina Kopelioff y L-Gante en En El Barro 2. (Foto: @carolinakopelioff)

-¿Cómo fue la experiencia de hacer La Ballena junto a Julio Chavez?

-Re bien. Muy enriquecedor por el equipo, la obra. Había visto la película y me parecía súper interesante de actuar. Desde la audición fue un re aprendizaje. Está buenísimo ver trabajar a esos actores. Igual que con Verónica Llinás.

Julio Chávez y Carolina Kopelioff junto al elenco de “La Ballena” (Foto: Prensa Coral)

-Tu primer protagónico va a ser con Lorena Vega en Cautiva. ¿Se hizo más fácil después de coincidir con ella en En El Barro 2?

-La amo, es mi amiga ya. No habíamos compartido tanto porque no estaba en su celda, pero teníamos la mejor y fue mucha unión. En a primera audición nos escribimos, y después nos encontramos un domingo con lluvia a las ocho de la mañana en un café. Queríamos que esto funcione. Fue hermoso tenerla de compañera, aprendí un montón, confío mucho en su mirada, la admiro mucho. Era muy importante tenerla ahí.

Cautiva, la serie que protagonizan Lorena Vega y Carolina Kopelioff

-Ahí sí que tuviste escenas más complicadas...

-Mi personaje es muy complejo. Es una chica que quiere ser monja de clausura, pero fue la torturada física y psicológicamente durante 14 años, basada en un caso real. Yo hago desde los 18 hasta los 32 años. Sus años adentro del convento, la salida y cómo vuelve a armar su vida y hace justicia.

-¿Podría decirse que reflejar el sufrimiento de esa monja torturada fue más difícil que la escena de sexo con L-Gante?

-Sí. Ciento por ciento. O la escena de En el Barro 2 del teléfono ¿cómo actúas que alguien te llama y dicen que tu mamá le mató a tu novio? Para mí esas escenas donde hay tantas posibilidades de actuación, con cambios delirantes, era mucho más desafiante, Con la otra también te expones, pero no era solo de sexo sino que tenía mucha información para la historia y era muy importante en la historia. Elian fue un re buen compañero, entonces fue súper sencillo y se dio muy naturalmente.

Carolina Kopelioff con L-Gante en En el Barro 2

-¿Qué podés contarnos de tu rol de Inés Zorreguieta en Máxima?

-Estoy muy contenta. Me fui a vivir tres meses a Holanda. Fue una experiencia profesional y personal también. Grabamos en lugares hermosos, como donde se hizo la boda real de verdad.

El trailer de Máxima, con Delfina Cháves y Carolina Kopelioff

-¿Cómo es la China Suárez?

-Ella es un amor. Es una actriz como cualquier otra. Además es una hermosa persona, buena compañera y está espectacular en la serie. Con el estreno estuvimos todas. Algo que caracteriza a En El Barro es que todas fuimos muy buenas compañeras y siempre quisimos que el trabajo de la otra crezca.

Delfina Cháves y Carolina Kopelioff en el lanzamiento de Máxima. (Foto: @carolinakopelioff)

-Delfina Chaves tiene un perfil mucho más bajo. ¿Qué podés contar de ella?

-Delfi es lo más también. A Delfi yo la conocía de antes. Tenemos bastante gente en común de la misma edad. Fue hermoso porque yo me iba sola a Países Bajos y fue bueno que Delfi también esté ahí para no sentirme tan sola. Ella es un amor, una hermosa persona. Para mí es una actriz espectacular y la verdad que lo que hace en Máxima es admirable. ¡Está estudiando holandés, inglés, viviendo allá! Es re buena persona, re buena compañera, súper generosa.