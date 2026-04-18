José Chatruc disfruta plenamente de su rol como padre de tres hijos, con quienes comparte gran parte de su tiempo y una pasión que atraviesa generaciones: el fútbol.

Alejado de la competencia profesional pero siempre ligado al deporte, hoy combina su vida personal con la crianza de Benicio, Baltazar y el pequeño Silvestre.

Fruto de la relación del exfutbolista José Chatruc con Guillermina García Satur, nacieron Benicio y Baltazar, los dos hijos mayores de Pepe.

Ambos crecieron rodeados del ambiente deportivo y ya muestran un vínculo muy cercano con la actividad física. En distintas publicaciones que comparte en redes sociales, se los puede ver entrenando junto a su papá en el gimnasio, disfrutando de rutinas deportivas que fortalecen tanto el cuerpo como el lazo familiar.

Así lucen hoy los hijos de José Chatruc: “Trato de que ellos estén bien” | Créditos: Instagram @chatrucjose2

El menor del clan es Silvestre, nacido en julio de 2020, fruto de su relación con Agustina Cilano. A pesar de su corta edad, el niño ya demuestra entusiasmo por la pelota y comienza a replicar los gestos futboleros que caracterizaron la carrera de Chatruc dentro de la cancha.

JOSÉ CHATRUC Y SU ROL COMO PADRE

Más allá de las distintas etapas personales que atravesó, el exmediocampista siempre remarcó la importancia de mantener una presencia activa en la vida de sus hijos. Tras su separación de la madre de Silvestre, el propio Chatruc habló con sinceridad sobre el desafío de reorganizar la dinámica familiar.

Así lucen hoy los hijos de José Chatruc: “Trato de que ellos estén bien” | Créditos: Instagram @chatrucjose2

“Es difícil separarse con un bebé tan chico. Me pasó dos veces porque con el del medio también me separé cuando era chico”, contó en una entrevista.

Así lucen hoy los hijos de José Chatruc: “Trato de que ellos estén bien” | Créditos: Instagram @chatrucjose2

Con el paso del tiempo, el exfutbolista asegura haber encontrado equilibrio en su rol paterno. “Soy un padre presente, cumplo con todo lo que tengo que cumplir y siempre trato de dar un poco más. Pero no es fácil. Como con todo, te acostumbrás. Trato de que ellos estén bien”, expresó.

Hoy, lejos de las presiones del alto rendimiento, Chatruc disfruta de una etapa marcada por la cercanía familiar. Entre entrenamientos compartidos, juegos y momentos cotidianos, sus hijos crecen acompañados por el legado deportivo y los valores que él intenta transmitirles día a día.