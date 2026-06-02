No cabe dudas de que Doradas fue una obra angelada escrita y dirigida por José María Muscari, y luego de haber agotado funciones en el Teatro Nacional Cervantes, el elenco de Cristina Alberó, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal llega al Regina desde el domingo 7 de junio a las 18.

Es que no solo fue un éxito: se convirtió en un verdadero hito de la cartelera porteña.

Tras cerró su ciclo en la Sala Luisa Vehil, la temporada continúa gracias a una coproducción entre Perrotti Producciones y el propio Cervantes.

Doradas pasa del Cervantes al teatro Regina.

Así, el fenómeno sigue brillando, pero esta vez en el circuito comercial, para que nadie se quede afuera de la experiencia.

Un cruce entre lo íntimo y lo espectacular

DORADAS propone un viaje único: cinco íconos del espectáculo nacional revisitan sus trayectorias desde la madurez artística, mezclando confesiones personales, nostalgia retro y una apuesta tecnológica sin precedentes.

Es la primera obra en la Argentina escrita con colaboración de Inteligencia Artificial.

A través de monólogos, microescenas e intervenciones corales, la pieza se transforma en un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las “emociones maquilladas”. El espíritu de los ‘70, ‘80 y ‘90 se cruza con el presente en un diálogo vibrante y emotivo.

Muscari y un homenaje a la sensibilidad actoral

El director José María Muscari celebra sus 30 años de carrera con este proyecto y lo define así: “Tomé la decisión de que las actrices que formen parte de este proyecto sean mujeres súper experimentadas que se dedicaron toda su vida al mundo del espectáculo.

Doradas es, quizás, el pretexto para verlas a ellas nuevamente refulgentes. Hay que verla para descubrir cómo a la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo; son mujeres con historias escénicas reales que ahora llegan a este escenario tras haber conquistado el prestigio del Cervantes”.

Un elenco de lujo y un equipo creativo de primer nivel

Por primera vez, cinco actrices consagradas comparten escenario: Cristina Alberó, Marta Albertini (en su esperado regreso), Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal. Todas marcaron una época dorada en el cine, la televisión y el teatro argentino.

El universo visual de DORADAS potencia el brillo de sus protagonistas: el vestuario lleva la firma de Verónica de la Canal, la escenografía y ambientación son de Martín Roig, la iluminación de Eli Sirlin y la colaboración artística de Cristian Morales.

La temporada sigue y la expectativa crece. DORADAS ya es mucho más que una obra: es un fenómeno que celebra el talento, la historia y la vigencia de las grandes figuras del espectáculo nacional.