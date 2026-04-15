La presencia de Sabrina Rojas de la mano de José Chatruc en el estreno de prensa de El Chat de Mamis con besos y mimos incluidos fue un gran paso para consolidar la relación, allí mismo Panam se reconoció como celestina de la pareja y contó los detalles del comienzo del romance.

“Es una pareja inesperada”, razonó de entrada.

Entonces sorprendió por su desconocida cercanía a ambos: “Yo la adoro a Sabrina. Me parece una mujer hermosísima y además es de barrio. Tenemos muchas cosas en común, somos muy amigas. Y Pepe es muy amigo de mi marido, de nuestra familia”.

“Cena va, cena viene...”, blanqueó cómo se dio el flechazo.

Sabrina Rojas y José Chatruc, enamorados en la noche porteña (Foto: Movilpress).

El pollo-amor de Rojas y Chatruc

En tono irónico, Laura Franco bromeó con que sus amigos “no hacen poliamor, hacen pollo-amor” y justificó: “Se conocieron comiendo pollo”.

Ricardo Pini y Panam Por: manu heslop

“Nos juntamos seguido en casa. Y en esas cenas antes de que se den cuenta vi chispitas, y todo se fue dando natutalmente”, relató.

De todas formas, Panam mantuvo el hermetismo sobre los detalles íntimos de los primeros pasos del affaire entre Rojas y Chatruc: “Yo no puedo contar, pero Pepe es muy gracioso y simpático”.

Al final, Panam aseguró que les tiró “burbujitas de match total” porque espera con todo su corazón “que sean la pareja ideal”, aunque solo deseo que Sabrina Rojas y José Chatruc “disfruten” el tiempo que sea que permanezcan unidos.