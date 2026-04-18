Según se pudo ver en las imágenes, los adolescentes disfrutaron del espectáculo desde un lugar privilegiado: la consola de sonido. Entre risas, complicidad y miradas atentas, siguieron cada detalle del show mientras su padre hacía vibrar al público con hits como “Living la Vida Loca”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.
La familia se instaló en un hotel de lujo en Recoleta tras arribar en un vuelo privado a Ezeiza, y acompañó al artista en sus presentaciones por el país. Las fotos reflejan no solo la intimidad del detrás de escena, sino también el fuerte vínculo familiar que Ricky mantiene con sus hijos en medio de su exitosa gira.