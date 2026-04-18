Los hijos mayores de Ricky Martin, Valentino y Matteo, fueron protagonistas silenciosos en su paso por Buenos Aires. Los mellizos acompañaron al cantante desde su llegada al país y vivieron de cerca cada momento de la gira, incluso durante los shows en el Campo Argentino de Polo.

Según se pudo ver en las imágenes, los adolescentes disfrutaron del espectáculo desde un lugar privilegiado: la consola de sonido. Entre risas, complicidad y miradas atentas, siguieron cada detalle del show mientras su padre hacía vibrar al público con hits como “Living la Vida Loca”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Matteo, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

La familia se instaló en un hotel de lujo en Recoleta tras arribar en un vuelo privado a Ezeiza, y acompañó al artista en sus presentaciones por el país. Las fotos reflejan no solo la intimidad del detrás de escena, sino también el fuerte vínculo familiar que Ricky mantiene con sus hijos en medio de su exitosa gira.

Valentino, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DEL SHOW DE RICKY MARTIN CON SUS HIJOS MAYORES COMO ESPECTADORES DE LUJO

Matteo, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

Matteo, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

Valentino, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

Valentino, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

Valentino, el hijo de Ricky Martin en el show en Buenos Aires desde la consola de sonido (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Ricky Martin brilló en el primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.