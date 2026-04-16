La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a desatar una verdadera fiebre entre sus seguidores. Desde temprano, decenas de fans se instalaron en la puerta del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, en pleno barrio de Recoleta, con la esperanza de ver de cerca al ídolo puertorriqueño.

El clima de expectativa se mantuvo durante toda la tarde. Cerca de las 18, el artista apareció primero en una ventana del hotel y saludó a la multitud. Pero lo mejor estaba por venir: minutos después, Ricky Martin sorprendió a todos bajando a la entrada para saludar cara a cara a sus seguidores.

Foto: Movilpress

Con una sonrisa enorme, el cantante se tomó el tiempo de firmar autógrafos y compartir abrazos con los fans que lo esperaban desde hacía horas. La emoción fue total y el momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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Los fans de Ricky Martin (Foto: Movilpress)

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Valentino Martin, uno de los hijos de Ricky(Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

Ricky Martin(Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

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