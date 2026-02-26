Después de generar expectativa entre sus fans locales con un mensaje en redes sociales, finalmente se confirmaron los detalles del regreso de Ricky Martin a la Argentina.
El cantante había adelantado días atrás en sus stories que volvería a presentarse en el país, al escribir: “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”, lo que desató la emoción de sus seguidores en la región.
CUANDO SERÁ Y DONDE COMPRAR ENTRADAS PARA VER A RICKY MARTIN
A tres años de su última visita, el ícono del pop latino llegará con un espectáculo que ya pasó por distintos escenarios internacionales con entradas agotadas. Su gira por el Cono Sur comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su parada en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.
En cuanto a la venta de tickets para el show en la Ciudad de Buenos Aires, la preventa exclusiva comenzará el próximo lunes a partir de las 12 horas, mientras que la venta general se habilitará una vez finalizada esta primera etapa.
Las entradas estarán disponibles únicamente a través del sistema All Access.