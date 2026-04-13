¡Ahora sí! Ricky Martin comenzó su esperada gira por Argentina y desató la locura de sus fans.

Video: Ricky Martin en el Kempes de Córdoba

El mega artista dio su primer show en el país con un Estadio Kempes de Córdoba completamente agotado, marcando el inicio de una serie de presentaciones que prometen ser inolvidables.

Ricky Martin en Córdoba

El tour continuará en Rosario, donde se presentará antes de su gran desembarco en Buenos Aires, una de las plazas más importantes de la gira.

Las mejores fotos del show de Ricky Martin en Córdoba

Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco

Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco





Ricky Martin en Córdoba Por: Leandro Comisarenco

Ricky Martin: cuenta regresiva para Buenos Aires

Faltan solo 4 días para el regreso de Ricky Martin a la capital argentina, donde se presentará en el Campo Argentino de Polo con dos funciones totalmente agotadas.

17 de abril | ¡AGOTADO!

18 de abril | ¡AGOTADO!

El artista vuelve a reencontrarse con el público porteño en el marco de un tour que repasa todos sus éxitos y reafirma su lugar como uno de los íconos latinos más importantes de la música a nivel mundial.

Con entradas sold out y una expectativa altísima, el paso de Ricky Martin por Argentina se consolida como uno de los eventos musicales más destacados del año.