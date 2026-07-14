La polémica por la salida de Zoe Bogach de Telefé continúa sumando capítulos. Luego de que la exparticipante de Gran Hermano fuera desvinculada del streaming tras el conflicto que protagonizó con Manuel Iberó y los cruces que mantuvo con distintas figuras, Julieta Poggio dio su opinión sobre lo sucedido y terminó recibiendo una filosa respuesta por parte de la influencer en redes sociales.

En el stream Resumido, Poggio aseguró que la decisión del canal no habría estado relacionada únicamente con el enfrentamiento con Manuel, sino también con los conflictos que, según trascendió, Zoe habría mantenido con otras figuras de ese canal.

“Para mí cuando estás en un canal un poco como que tenés que respetar a las figuras de esa empresa. Si bien cada uno tiene libre expresión si te la agarrás con algunas personas que tienen más injerencia...”, expresó la actriz sin filtros.

Julieta Poggio habló de la desviculación de Zoe Bogach del streaming de Telefé (Foto: captura de X/@SQP_oficial).

Luego, profundizó su postura y mencionó la versión que había dado Laura Ubfal sobre la interna: “Para mí que la hayan echado tiene más que ver con lo que dijo Laura, que estuvo hablando sobre muchas personas, que tenía problemas dentro del canal y que a veces es preferible sacar a la persona que tener que arreglar cosa por cosa con cada uno”, agregó.

LA RESPUESTA DE ZOE BOGACH A JULIETA POGGIO

Las declaraciones de la ex Gran Hermano rápidamente llegaron a Zoe Bogach, quien decidió contestarle públicamente a través de su cuenta de X y recordó antiguas declaraciones de la actriz sobre Telefé y sobre Mica Viciconte, cuando criticó la forma de vestir de Daniela Celis.

“Pero, Juli, con todo respeto, ¿vos no eras la que hace poco publicó un comunicado hablando de Mica? ¿Y no dijiste también que todos los que entraron a esta edición estaban acomodados?”, escribió. En el mismo mensaje, Bogach cuestionó el trato que, según ella, viene recibiendo desde hace tiempo: “Siempre el hate, el menosprecio, termina viniendo hacia mí. Básicamente no puedo opinar”.

Zoe Bogach le respondió a Julieta Poggio (Foto: captura de X/@zoebogachabasto)

Mientras algunos respaldaron la medida y sostienen que la relación entre la influencer y el canal ya era insostenible, otros consideran que Zoe fue víctima de un trato desigual y defendieron su derecho a expresar sus opiniones.

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