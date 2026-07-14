Maravillosa Alicia llegó al Jardín Botánico Carlos Thays para transportarte al mundo de la magia en estas vacaciones de invierno. La experiencia combina arte lumínico, escenografías monumentales, sonido envolvente y tecnología interactiva en un circuito de aproximadamente una hora y desde Ciudad te contamos todo sobre el recorrido.

(Foto: captura Ciudad Magazine).

Las 12 estaciones temáticas inspiradas en las escenas icónicas del clásico, como el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Gato de Cheshire, el Jardín de la Reina y la partida de ajedrez, hacen de cada punto un escenario de fantasía en el que no solo se observa la historia ya que las instalaciones invitan a detenerse, escuchar, interactuar y descubrir detalles escondidos en cada rincón.

Maravillosa Alicia (Foto: Ciudad Magazine).

Uno de los grandes aciertos de la propuesta es cómo aprovecha el entorno natural. Los árboles centenarios del Botánico, iluminados con una puesta artística, forman parte del cuento, mientras que los senderos oscuros generan esa sensación de estar atravesando un mundo paralelo. Hay momentos realmente sorprendentes en los que cuesta recordar que se está en pleno corazón de Buenos Aires.

Maravillosa Alicia (Foto: Ciudad Magazine).

MARAVILLOSA ALICIA: UNA EXPERIENCIA MÁGICA PENSADA PARA TODAS LAS EDADES

La experiencia mágica de Maravillosa Alicia, pensada para todas las edades, es un museo a cielo abierto en el que una guía virtual, audios y pistas que incluyen criterios de accesibilidad, relatos en Lengua de Señas Argentina, pictogramas, estímulos visuales y sonoros amigables, te llevan a seguir al famoso Conejo Blanco por todo el recorrido.

Maravillosa Alicia (Foto: Ciudad Magazine).

Una vez llegado al final del recorrido, el paseo desemboca en La Merienda Imposible, un espacio gastronómico temático para quienes quieran llevarse un recuerdo del viaje. Más allá de ser una propuesta ideal para familias, también funciona como un plan distinto para hacer en pareja o con amigos durante las vacaciones de invierno: una experiencia donde, por un rato, la realidad queda del otro lado del espejo.

Maravillosa Alicia (Foto: Ciudad Magazine).

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