El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a generar escándalo el martes, cuando Fernando Burlando debió ser separado en pleno tribunal para que no se agarre a trompadas con el abogado de Leopoldo Luque.
“Fue una discusión acalorada”, reconoció el defensor de Dalma y Gianinna Maradona al salir de la audiencia que requirió un cuarto intermedio. Es que “casi los echan de la sala”, afirmó Martín Candalaft.
Luego admitió su exabruto: “La pasión también está... Fue algo menor”.
“No sé qué habré dicho... Todo empezó porque Francisco dijo que yo había amenazado al testigo...”, contó.
Cómo fue el enfrentamiento de Burlando con Oneto
Oneto: -Estás amenazando al testigo.
Burlando: -La amenaza es a tu defendido.
Oneto: -¡Dejá de gritar!
Burlando: -A vos te gritan en todos lados. Hasta en tu casa te gritan.
Oneto: - ¿Y vos sabés lo que pasa en tu casa? ¡Irrespetuoso! ¡Que me lo diga afuera!
Burlando: -No, este está mal de la cabeza. ¡Vamos afuera! ¡Dale!
Salen de la sala
Burlando: -Sos un gil, bobo.
Oneto: -Andá al Bailando, payaso de mierda.