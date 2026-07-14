El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a generar escándalo el martes, cuando Fernando Burlando debió ser separado en pleno tribunal para que no se agarre a trompadas con el abogado de Leopoldo Luque.

“Fue una discusión acalorada”, reconoció el defensor de Dalma y Gianinna Maradona al salir de la audiencia que requirió un cuarto intermedio. Es que “casi los echan de la sala”, afirmó Martín Candalaft.

Luego admitió su exabruto: “La pasión también está... Fue algo menor”.

Barby Franco y Fernando Burlando en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Foto: Movilpress).

“No sé qué habré dicho... Todo empezó porque Francisco dijo que yo había amenazado al testigo...”, contó.

Cómo fue el enfrentamiento de Burlando con Oneto

Oneto: -Estás amenazando al testigo.

Burlando: -La amenaza es a tu defendido.

Francisco Oneto fue abogado de Máximo Thomsen, uno de los condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa. Por: twitter

Oneto: -¡Dejá de gritar!

Burlando: -A vos te gritan en todos lados. Hasta en tu casa te gritan.

Oneto: - ¿Y vos sabés lo que pasa en tu casa? ¡Irrespetuoso! ¡Que me lo diga afuera!

Burlando: -No, este está mal de la cabeza. ¡Vamos afuera! ¡Dale!

Salen de la sala

Burlando: -Sos un gil, bobo.

Oneto: -Andá al Bailando, payaso de mierda.