El lunes 13 de julio fue un día especialmente intenso para Zoe Bogach. Por un lado, fue desvinculada del stream La Jugada, de Telefe, luego de una serie de actitudes y comentarios que, según trascendió, no habrían sido bien recibidos por las autoridades del canal. Horas más tarde, Manuel Ibero, su expareja, quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Manuel Ibero, eliminado de Gran Hermano (captura de Telefe)

Durante los últimas días, Zoe había impulsado públicamente una campaña en contra de Manuel. Ese accionar, de acuerdo con distintas versiones, habría sido uno de los factores que derivaron en su salida de La Jugada.

Qué hizo Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe y la eliminación de Manuel de Gran Hermano

En medio de ese escenario y del fuerte revuelo que se generó en redes sociales, la influencer tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores: puso su cuenta de Instagram en modo privado.

Qué hizo Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe y la eliminación de Manuel de Gran Hermano (captura de Instagram)

La medida llegó luego de recibir una gran cantidad de críticas y mensajes negativos durante las últimas horas. De esta manera, solo quienes ya la seguían pueden acceder a sus publicaciones mientras atraviesa el momento de mayor exposición.

De todos modos, se espera que la cuenta vuelva a ser pública, ya que Instagram representa una de las principales fuentes de ingresos de Zoe Bogach gracias a su trabajo como creadora de contenido e influencer.