En septiembre de 2025, Zoe Bogach decidió ponerle fin a su noviazgo de dos años con Manuel Ibero, en medio de un fuerte escándalo. La ex Gran Hermano 2023 acusó al joven de haberle sido infiel y expuso en redes sociales conversaciones con distintas mujeres.

Lejos de quedarse callado, Ibero arremetió contra Zoe, levantó su perfil en TikTok y este 23 de febrero terminó ingresando a Gran Hermano Generación Dorada, el reality que le dio fama a su ex.

Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

Indignada por la participación de Manuel en el programa de Telefe, Zoe no solo reaccionó en vivo a su ingreso a la casa, sino que también le dedicó una explosiva canción de Olivia Wald, “Estimado Cobarde”, que se viralizó en la cuenta de TikTok de Luchi Maidana.

Con despecho y bronca, Zoe miró a cámara e interpretó uno de los versos más potentes del tema, junto a su excompañera de GH y a la propia cantante: “Este mensaje es de mi parte, ‘Estimado Cobarde’. Tus celos no eran más que tus inseguridades. A llorar a otra parte y que te cuide tu madre. Atentamente, la ex que no cuidaste”.

Zoe Bogach estalló contra su ex porque entró a Gran Hermano y lo liquidó con una canción (Video de TikTok de LuchiMaidanaa)

ESCUCHÁ “ESTIMADO COBARDE”, LA CANCIÓN DE OLIVIA WALD QUE ZOE LE DEDICÓ A SU EXNOVIO