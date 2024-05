Zoe Bogach, la última eliminada de Gran Hermano 2023, vivió un incómodo momento en el estudio de Telefe con su madre, Aixa, y su novio, Manuel, que están enfrentados.

La mala onda entre la madre y el novio de la exparticipante se habría desatado tras la filtración de audios en los que Aixa acusa a su yerno de haber maltratado a su hermano por ser homosexual.

El conflicto entre la madre y el novio de Zoe se habría desatado tras la filtración de audios en los que Aixa acusa a su yerno de haber maltratado a su hermano por ser homosexual.

Cabe aclarar que el hermano de Manuel, ni bien escuchó los audios, hizo un descargo en sus redes aclarando que jamás sufrió una agresión de su parte y que se lleva muy bien con su familiar.

Zoe y Manuel.

¿QUÉ DECÍAN LOS AUDIOS DE AIXA CONTRA MANUEL?

Aixa acusó a Manuel de dejar hospitalizado a su hermano.

“No puede con su ego. ¿Sabés lo que es? Yo me hice íntima amiga de su hermano, tiene 19 años el chico y es gay. Manuel lo discrimina por eso. Lo recontra cagó a trompadas. Esto que no salga, porque lo saben More y ahora lo sabés vos. Lo recontra cagó a trompadas y lo dejó hospitalizado una semana...”.

“Lo recontra cagó a trompadas y lo dejó hospitalizado una semana...”.

“El hermano me lo contó en mi casa llorando. Manuel no sabe que yo me hablo con el hermano. A veces nos vamos a tomar algo juntos o se viene a mi casa y vemos Gran Hermano”, continuó.

“No sabés, me contó todo, de cuando se declaró homosexual y cómo el hermano le va a pegar así, lo dejó hospitalizado”, se la escucha decir a la madre de Zoe en los audios del escándalo.