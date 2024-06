A poco de confirmar que comenzó una nueva historia de amor, Benjamín Vicuña trató de mantener el perfil bajo al ser indagado por su situación sentimental, pero terminó dando algunos detalles de esta flamante relación.

Indagado por cómo nació este vínculo con Analía Espasandín (tal como aseguran que se llama en el ciclo de América), Vicuña se mostró algo incómodo, en una nota que dio a LAM: “Esta todo muy bien, estoy muy contento. No sé por qué tengo que hacer esto. Nos conocemos por amigos en común, de la vida, pero no hablo de estas cosas”, comenzó diciendo.

“Básicamente, lo que te puedo decir es que estoy contento. Es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto, porque la verdad que es algo muy reciente. Espero que funcione porque la verdad es que es una mujer espectacular”, agregó, dejando en claro que está entusiasmado con la mujer que conquistó su corazón.

En ese momento, ante la pregunta del cronista, Santiago Sposato, sobre si la joven reaccionó bien cuando esto se hizo público, el actor respondió: “A la gente que no tiene nada que ver con esto, le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión”, remarcó. Y cerró con un pedido especial: “Pero tiene la buena onda y, como te digo, es algo que está recién empezando, así que ojalá que no me pinchen el globo y que me banquen”.

BENJAMÍN VICUÑA YA HABÍA DESLIZADO QUE ESTABA EN PAREJA

La fama de seductor que bien se ganó Benjamín Vicuña lo pone siempre en el foco para conocer quién es su nueva pareja, y en una divertida entrevista el padre de los cuatro hijos mayores de Pampita, y de los dos menores de China Suárez habló de su situación sentimental.

Cuando Darian “Rulo” Schijman le preguntó si estaba en pareja, el actor respondió de manera ingeniosa: “La típica respuesta. Estoy muy bien”, contestó el actor de Felicidades cuando indagaron sobre su actualidad.

Ahí, Rulo concluyó: “Estás muy bien. Bueno, estás con alguien”.