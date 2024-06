Benjamín Vicuña, soltero hace más de un año, reflexionó sobre sus pasadas relaciones, tanto con Pampita como con China Suárez.

El actor, que con Pampita tuvo cuatro hijos -Blanca, Benicio, Bautista y Beltrán- y con China dos -Magnolia y Amancio- habló de su decisión de no casarse.

Benjamín celebró sus diez años de amor con Pampita en una fiesta en 2015.

Sin embargo, sí celebró sus diez años de amor con Pampita en una fiesta en 2015. Además, Marcela Tauro había revelado que cuando con China bautizó a Magnolia, se había unido simbólicamente con la actriz y cantante. Pero casarse oficialmente, jamás.

¿QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE JAMÁS HABERSE CASADO?

En diálogo con Darian Rulo Schijman, Benjamín Vicuña habló de su decisión de no casarse.

“Nunca me casé. ¿Por qué no? No lo hice nunca”, finalizó, contundente. ¿Será definitivo?