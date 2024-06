Juli Castro habló en Viernes Trece sobre el video viral con Manu Dons a los besos en un balcón y explicó frente a Fausti Bo, con quien tiene un romance, lo que pasó: “Es de hace un tiempo”.

“Es una paja que te graben en un balcón. Está mal, es un delito. Yo me lo tomé con gracias porque sé que no hice nada malo. Estábamos los dos solteros”, remarcó la hija de Momi Giardina.

Entonces, la joven manifestó: “Fue hace un tiempo, qué sé yo… ¿Quién no se vio con un ex en algún momento de su vida? Ya está. La del video soy yo y fue este año”.

Juli Castro en Viernes Trece.

“Pero no es que volví ni me estoy viendo con él. No significa que cagué a Fausti porque no estábamos de novios ni que estoy de novia con Manu. Pasó una vez, un desliz, un resbalón no es caída”, cerró.

QUÉ DIJO FAUSTI BO SOBRE EL VIDEO DE JULI CASTRO CON MANU DONS EN UN BALCÓN

Tras escuchar a Juli Castro en Viernes Trece, Fausti Bo contó cómo se tomó el video viral con Manu Dons: “Diez puntos, la verdad que me lo tomé con mucha gracia”.

Fausti Bo en Viernes Trece.

“Y me gusta que tengamos la confianza para cagarnos de risa de esto. Son cosas que pasan y son las consecuencias de estar expuestos”, cerró el influencer.

