La previa del primer show de Fátima Florez en su vida en el estadio Luna Park estuvo signada por un escándalo, luego de que Luis Ventura se indignara en vivo porque la exnovia de Javier Milei le canceló a último momento una entrevista tras una supuesta descompensación.

“Suspendió todo”, enfatizó el conductor de Secretos Verdaderos.

Entonces, deslindó a Guillermo Marín del plantazo de la imitadora: “Tienen que lidiar con una situación, la tiene que pilotear”.

“No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”, continuó.

Ahí, recordó que Florez ya lo había traicionado al no viajar a Miami para los premios Martín Fierro internacional y explicó la razón de su decepción: “Yo trabajé con ella cuando recién arrancaba en la radio. (…) Le cerré contratos”.

LUIS VENTURA RELATÓ CÓMO FUE EL PLANTAZO DE FÁTIMA FLOREZ

Hasta que Luis Ventura reprodujo su charla con Guillermo Marín, el representante de Fátima Florez: “Yo llegué al Luna Park cerca de las 18, empiezo a llamar y no me puedo comunicar. Y me manda un mensajito, ‘espérame 15 minutos que yo te llamo’”.

“Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, como no llamaba, llamé yo. Y entonces me dice, ¿cómo venís? Bueno, venite 19.45 y te doy un mano a mano”.

Ahí buscaron un coche, me fui con el coche hasta, me terminé de cambiar, me maquillé, me fui para allá Y 19.45 estaba en la puerta. Me bajé del coche y cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que pedía disculpas”.

Al final, Cora Debarbieri aseguró que la producción de Fátima Florez habría tenido que “salir a regalar entradas” porque no habían logrado llenar el Luna Park.