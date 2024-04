Este miércoles Tartu brindó un móvil para Socios del espectáculo en el que habló sobre el supuesto acercamiento de Javier Milei a Victoria Vannucci a instancias de su rabino, que habría actuado de celestino entre ambos en Miami mientras el presidente anunciaba la ruptura con Fátima Florez.

Tatúfoli contó que el rabino, que comparte amistad con Milei y Vannucci (que se convirtió al judaísmo para casarse con Matías Garfunkel) propuso que se tomaran un café juntos, una sugerencia que habría sido bien recibida por el presidente y por su entorno.

Victoria Vannucci.

Sobre el encuentro, Tartu recordó que se dio en una sinagoga de Bal Harbour, donde el presidente recibió una medalla de la comunidad judía local, y allí estaba presente Vannucci porque “parece que se encargó del catering”.

Adrián Pallares comentó que intentó comunicarse con Vannucci de manera infructuosa: “Ella me dio muchas vueltas. Me empezó a decir que era muy temprano y que los nenes estaban durmiendo. Le dije que cuando pueda me mande un audio y listo. Le di la opción de ampliar o desmentir”.

POR QUÉ SE ORIGINARON RUMORES DE ROMANCE ENTRE JAVIER MILEI Y VICTORIA VANNUCCI TRAS LA RUPTURA CON FÁTIMA FLOREZ

En A la tarde, Tartu volvió a hablar del tema, y agregó que el rabino vería a Vannucci como mejor candidata para Milei en lugar de Fátima porque mantiene su compromiso con la fe incluso tras divorciarse de Matías Garfunkel.

“Ella es muy cercana a la comunidad judía en Miami, conoce a autoridades, hizo voluntariado a nivel internacional. Le están insistiendo para que la conozca y hubo un approach”, detalló el panelista desde el programa que conduce Karina Mazzocco.

En ese sentido, Tartu y Diego Esteves lanzaron otra bomba al respecto: ella sigue casada por la ley judía, y él, al enterarse de este encuentro con Milei, habría dejado el predio que ocupa en el fondo de la casa que alquila Vannucci “por decisión ajena”.

“Le han hecho llegar un mensaje que es el siguiente: ‘No te interpongas, da un paso al costado. Tu etapa ya terminó’”, señaló Esteves, que aseguró que la advertencia, en términos diplomáticos, había venido del entorno presidencial.

