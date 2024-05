Zoe Bogach vivió un momento de extrema incomodidad en El Debate de Gran Hermano al enterarse en vivo que su madre, Aixa Abasto, y su novio, Manuel Ibero, se llevan pésimo.

Cuando la joven ingresó al reality el vínculo entre ellos era armonioso. Sin embargo, mientras Zoe estuvo en completo aislamiento, Aixa y Manuel se sacaron chispas y a Bogach le cayó con un baldazo de agua fría.

El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Gastón Trezeguet. “Manu tuvo sus encontronazos con Aixa, te vas a ir enterando de a poco, porque las cosas no estuvieron tan calmaditas. ¿Cómo manejás la relación con tu novio y con Aixa al mismo tiempo?”, le preguntó el panelista.

Completamente descolocada y nerviosa, Zoe le respondió: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien. No tengo idea de nada y me estoy enterando recién ahora. No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara”.

“¿Cuál es el problema con él, Aixa?”, le consultó Santiago del Moro a la mamá de la participante de GH, aprovechando su presencia en el programa.

También incómoda y tratando de preservar la tranquilidad de su hija, Aixa contestó: “Es algo que prefiero mantener en privado. Hasta pedí que no lo mencionen”.

“Es un tema largo y es complejo. No me parece que lo toquemos al aire sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente, para cuidar su cabecita”, argumentó la madre de Bogach, quien la miraba atónica y con visible angustia.

UNO DE LOS MOTIVOS QUE ENEMISTÓ A AIXA CON EL NOVIO DE SU HIJA ZOE DE GRAN HERMANO

A principios de enero a Manuel Ibero se lo acusó de querer vender imágenes íntimas de Zoe Bogach, participante de Gran Hermano 2023 con la que acabada de comenzar un noviazgo.

De armas tomar, el joven se defendió en sus redes sociales. “Jamás pensé que iba a tener que hacer esto, pero lamentablemente debo velar por mi imagen y mi persona. Las noticias que difundió un periodista en mala fe son totalmente falsas”, escribió, en alusión a la delicada versión que hizo correr el influencer Nahuel Saa, conocido con La Criti.

Y Manuel agregó: “De más está decir que la difamación es un delito a la luz del código penal argentino, por lo tanto, adoptaré las medidas correspondientes para esta cuestión”.

Aixa también estuvo en el ojo de la tormenta, tras desilusionar al fandom de Las Superpoderosas, grupo integrado por Zoe, Rosina Beltrán y Lucía Maidana, por hacer campaña para la salteña quede fuera de competencia cuando estuvo en placa.

Por dicha acción, la madre de Bogach cosechó hate y el enojo de Lucía, con quien limó asperezas.

