Al día siguiente de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Zoe Bogach fue a El Debate y se reencontró con su novio, Manuel Ibero, joven con quien acababa de iniciar un romance cuando ingresó al reality en diciembre pasado.

En ese marco, y luego de que Santiago del Moro expresara asombro por la tajante decisión de Zoe de no involucrarse afectivamente con ninguna persona en GH, Julieta Poggio lanzó un explosivo vaticinio sobre el futuro de la pareja y le dio un palito a su ex, Lucca Bardelli.

Vale recordar que ni bien Julieta salió de Gran Hermano 2022, se enteró de presuntas infidelidades, se separó de Lucca y comenzó una historia de amor con el ganador del reality Marcos Ginocchio, que finalizó a los pocos meses.

JULIETA POGGIO, SÚPER PICANTE SOBRE EL FUTURO AMOROS DE ZOE CON MANU TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

Manuel Ibero: -Estoy muy orgulloso de ella. Es una persona muy dulce, muy respetuosa. Me encantó su forma de jugar...

Gastón Trezeguet: -Manu te defendió un montón. Todos lo queríamos para hacerle nota y él no quería hablar. Tuvo sus encontronazos con Aixa, te vas a ir enterando de a poco, porque las cosas no estuvieron tan calmaditas.

Santiago del Moro: -Igual nunca es fácil la relación con la suegra...

Gastón Trezeguet: -¿Cómo manejás la relación con tu novio y con Aixa al mismo tiempo?

Zoe Bogach: -Antes de entrar a la casa estaba todo bien. No tengo idea de nada y me estoy enterando recién ahora. No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara...

Laura Ubfal: -Supongo que sospechaste algo cuando no te llevó una foto de él.

Zoe Bogach: -Sí, ahí me puse un poco mal. Pero después me lo explicó. Sí dije “¿qué pasa acá?”.

Sol Pérez: -Ustedes tiene poco tiempo de relación. Es más lo que vos estuviste adentro de la casa que lo que llevan de relación.

Zoe Bogach: -Era poco tiempo de relación y mucho tiempo yo estando adentro, sin saber nada del afuera. Te empieza a maquinar la cabeza.

Santiago del Moro: -Yo no puedo creer esto de tu personalidad, porque había muchos chicos en la casa y vos hacía poco tiempo que estabas en pareja. ¿Nunca dijiste ya está? ¡Ya fue!

Zoe Bogach: -No.

Santiago del Moro: -Hacer la gran Julieta Poggio.

Julieta Poggio: -Esto los fortalece o los separa. Es así.

Sol Pérez: -Ay, Juli...

Laura Ubfal: (risa)

Santiago del Moro: -(risa) Igual vos le sacaste provecho después. La venganza es un plato que se come frío, Juli.

Julieta Poggio: -Sí.

Santiago del Moro: -Me encanta.

