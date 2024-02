Luego de que Julieta Poggio confirmara que tuvo una relación amorosa con Marcos Ginocchio que no prosperó, el productor y notero de LAM Pepe Ochoa expuso la polémica versión que le llegó del final del romance entre los ex Gran Hermano 2022.

“Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos toma la decisión de no seguir. No es que Julieta también quería eso”, comenzó diciendo Pepe en el programa de Ángel de Brito.

“Marcos es el que dice ‘no estoy para esta’. Y me cuenta que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Juli). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”, aseguró el productor.

Sin filtros, Pepe sentenció: “Yo a Juli la amo, pero él quería una chica cool. Una cosa así como Zaira Nara”.

¿MARCOS GINOCCHIO TERMINÓ EL ROMANCE CON JULI POGGIO POR QUE NO ERA DE ALTA ALCURNIA?

Interesada en el culebrón, Angie Balbiani, panelista invitada en LAM, le preguntó con contundencia a Pepe: “¿Vos sentís que Juli no era de alta alcurnia y por eso Marcos no la elije?”.

Y Ochoa, tras contextualizar que el ganador de Gran Hermano 2022 proviene de una familia salteña, conservadora, contestó: “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”.

Pepe cerró el tema dando su propia opinión: “Marcos estaría bien acompañado con una Valentina Zarener y no una Julieta Poggio. Y aclaro que para mí Juli me parece un minón y que Marcos se la pierde”.