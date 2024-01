Desde que salió de Gran Hermano 2022 y le puso punto final a su noviazgo con Lucca Bardelli, Julieta Poggio enfrentó rumores de romance con Marcos Ginocchio, el ganador del reality, y con Fran Stoessel. Sin embargo, los protagonistas de las versiones de ocuparon de echarlos por tierra.

De armas tomar, pero sin arrobar a ninguna persona en especial, Julieta lanzó un picante mensaje en redes sociales, casualmente, minutos después de que el hermano de Tini Stoessel afirmara en Rumis que con Poggio solo tenía una amistad.

En nota con Socios del Espectáculo, la actriz y bailarina aclaró por qué publicó ese fuerte mensaje y dejó en claro sus destinatarios.

JULIETA POGGIO ¿LE DIO UN PALITO A FRAN STOESSEL Y MARCOS GINOCCHIO?

Notero: -El nuevo vínculo ahora es con Fran Stoessel…

Julieta Poggio: -Es viejo el vínculo. Resurgió ahora por todo esto del streaming. Pero ya es viejo.

Notero: -Él, cuando estaba con Tini, dijo que no era el momento de presentar a alguien, con quien posiblemente estaba.

Julieta: -Ni idea, yo de la familia no formo parte. Así que ni idea.

Notero: -Pero vos publicaste algo, justamente a las horas de su declaración. Decía “demasiado hermosa para ser un secreto. Si no te presume, estás soltera, reina. Que nunca se les olvide”.

Julieta: -Fue algo que publiqué para mí, para no olvidármelo nunca, y para todas las chicas que me siguen y necesitan escucharlo. Encajaba para el momento de mi vida en el que estoy. Lo que quiero para mí y lo que nunca más quiero.

Notero: -¿Alguien te ocultó?

Julieta: -No es que me ocultó, pero el año pasado estuve un poco mal en ese tema. Ahora estoy en otra sintonía. Estoy súper bien y no necesito de nadie. Estoy soltera y feliz.

Notero: -¿Es quien pienso que te ocultó?

Julieta: -No creo.

Notero: -Porque siempre te preguntan “¿y el Primo?”.

Julieta: -No, realmente lo puse para mí, para motivarme a mí misma y saber lo que nunca más quiero que me pase. Y para toda la gente que necesitaba escucharlo.