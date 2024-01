El miércoles por la noche, Fran Stoessel asistió al cumpleaños de Lizardo Ponce y no eludió la cámara de LAM. Por el contrario, el hermano de Tini habló súper buena onda de todo. Incluso de la versión de romance con Julieta Poggio, ex Gran Hermano 2022.

“Te relacionan con Julieta Poggio, no sé si querés decir algo”, le preguntó el cronista de Ángel de Brito a Francisco.

Amablemente, él respondió: “Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas”.

“¿Vos estás estás solo?”, le retrucó el notero de LAM. Con contundencia, Fran concluyó: “Sí, sí”.

LA PREGUNTA INDISCRETA DE TINI A FRAN STOESSEL

Ese mismo miércoles por la mañana, Tini Stoessel fue a Rumis y le hizo una pregunta “indiscreta” a Fran en pleno streaming. Sin vueltas, la cantante quiso saber si su hermano está de novio.

Tini Stoessel: -Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?

Leandro Saifir: -Entraste en un problemón…

Fran Stoessel: -No, no, no. No estoy de novio.

Tini: -¿No estás de novio?

Fran: -No.

Tini: -Pero estás casi. ¿Cómo viene?

Fran: -Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad.

Tini: -¿Está acá? ¿En vivo? Ah, no.

Agustín Sierra: -Fran dijo que nunca estuvo enamorado. ¿Eso es verdad?

Tini: -Sí, lo vi enamorado. De una chica que le partió el corazón.

Fran: -¡¿Qué?!

Emilia Mernes: -Yo no te quiero juzgar porque no te conozco tanto, pero tenés pinta de ser picaflor.

Leandro Saifir: -¿Qué sería un picaflor?

Emilia: -Es un término de vieja, porque yo tengo casi 30

Lizardo Ponce: -Ay, ¡qué vieja!