Julieta Poggio y Fran Stoessel, quienes fueron relacionados sentimentalmente hace pocos meses, estarían actualmente viviendo un pleno romance. Así lo contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien sumó que la ex Gran Hermano y el hermano de Tini Stossel estarían juntos en Uruguay.

“Quiero contarles algo que me confirman desde Uruguay, en algún momento hubo rumores de romance de esta pareja que se enfriaron y ahora me cuentan que están a full. Me hablan de encuentros íntimos en Punta del Este, él ya la presenta en su grupo de amigos y a su entorno. Yo no sé si podemos hablar de noviazgo, pero si aportar data de lo que está ocurriendo”, expresó el comunicador.

“Están curtiendo desde que se instalaron acá en José Ignacio”.

Además, reveló desde cuando Juli y Fran estarían “curtiendo”. “Me confirman el romance bomba de Julieta Poggio y Fran Stoessel, hermano de Tini. Hablé con alguien del entorno del hermano de Tini que me dice el textual ‘están curtiendo desde que se instalaron acá en José Ignacio’”, sumó, sin filtro.

¿JULI POGGIO Y FRAN STOESSEL ESTÁN DE NOVIOS?

Juan aclaró que el romance avanza a paso firme, pero que ellos aún no hablan de noviazgo.

“Yo te dije desde el primer momento que Juli y Fran estaban en algo, en su momento salió una foto donde se los veía juntos y me cuentan que ahora ha avanzado todo mucho, van despacio y no quieren blanquearlo por ahora...”.

“El entorno de él me confirma romance con mucha efusividad”.

“Hay una conexión espectacular entre ellos y probablemente Julieta asista esta semana al ciclo de streaming que empezó Fran, veremos qué sucede en esa nota, pero a mí el entorno de él me confirma romance con mucha efusividad”, sentenció el periodista. ¿Qué dirán ellos?