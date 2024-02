A 8 meses de su separación de Julieta Poggio, Lucca Bardelli habló con Ciudad de la confirmación del romance oculto de su ex con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022.

La semana pasada, Juli dijo por primera vez ante una cámara que Marculi fue real, pero que el vínculo amoroso llegó a su final.

“Con Marcos ya está. Eso se murió. Lo que sigue es la amistad”, dijo Poggio en la nota que le dio a El Debate del Bailando, luego de meses de sostener que nunca había tenido un affaire con Ginocchio.

LUCCA BARDELLI, CONTUNDENTE SOBRE EL FIN DE SU NOVIAZGO CON JULIETA POGGIO: ¿ FUE POR MARCOS GINOCCHIO?

Ciudad se comunicó con Lucca para saber cómo le impactó la noticia de que la bailarina y actriz vivió una historia de amor en las sombras con Marcos y fue contundente.

“Yo lo sabía hace rato. Ese fue el motivo por el cual, en mis historias de Instagram, cuando me preguntaron, dije que no terminó bien la relación con Julieta”, dijo Lucca.

“Me enteré de cosas de parte de ella que no estuvieron buenas, pero no conté lo que había pasado para respetarla”, afirmó el exnovio de Poggio.

Cuando Ciudad le preguntó a Bardelli si Julieta Poggio le fue infiel o si el vínculo sentimental de la ex GH con Marcos comenzó tras la ruptura, Lucca optó por el silencio. El joven no respondió la consulta.