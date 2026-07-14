La familia Simeone está viviendo el Mundial 2026 de una manera única. Mientras Giuliano Simeone integra el plantel de la Selección Argentina, su hermano Gianluca y Eva Bargiela siguen cada partido desde las tribunas, y ahora se supo cuál es su ocupación tras retirarse del fútbol.

Puro Show encontró al hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini, que se mostró muy feliz de ver a su hermano Giuliano en las semifinales del Muindial. “Es un sueño acompañar a Giuliano y a la Selección Argentina. El partido pasado fue terrible así que estamos contentos de seguir”, reconoció.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela (Foto: captura eltrece)

“Se vive con más nervios al tener un hermano jugando en la Selección, pero creo que si no hubiese estado Giuliano lo hubiese vivido igual a full y con los mismos nervios de siempre”, confesó Gianluca junto a Eva.

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Eva Bargiela contó que durante años soñó con estar en un torneo así, pero la realidad terminó superando todo lo que imaginaba. “Es un sueño. Nunca había estado en un Mundial y siempre me lo imaginaba. No es solo el tiempo, es conseguir las entradas y todo eso. Estar viviéndolo en familia en su sueño hecho realidad”, señaló la modelo y flamante mamá.

A pesar del gran momento futbolístico de Argentina, Eva admitió que la tranquilidad no llega hasta el pitazo final. “Se sufre aunque Argentina vaya ganando, hasta que el árbitro no pite el final tenés miedo”, reconoció entre risas.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

Tras la nota, Ángeles Balbiani contó cuál es el presente laboral de Gianluca tras dejar el fútbol. “Yo me decía ‘Qué raro que Gianluca esté en todos los partidos del Mundial con Eva, y es su trabajo”, reveló. “Él es representante de sus dos hermanos y también de Nahuel Molina. Él fue futbolista, obviamente no llegó muy alto y se dedicó a ser representante de futbolistas”, agregó.

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