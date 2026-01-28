La estadía de Eva Bargiela en Madrid junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino sumó un capítulo especialmente emotivo con la llegada de la nieve.

Lejos del ritmo habitual de Buenos Aires, la modelo compartió con sus seguidores una serie de imágenes que retrataron la intimidad familiar en un escenario invernal, donde el frío se transformó en excusa perfecta para abrazos, sonrisas y momentos de ternura.

A través de su cuenta de Instagram, Eva mostró cómo amanecieron en la capital española, con el jardín completamente cubierto de blanco y los árboles desnudos como telón de fondo.

Eva Bargiela amaneció con su familia en Madrid: las mejores fotos bajo la nieve | Créditos: Instagram @evabargiela

EVA BARGIELA, GIANLUCA SIMEONE Y FAUSTINO BAJO LA NIEVE EN MADRID

En una de las postales más comentadas, se la ve junto a Gianluca, abrazados y sonrientes, mientras sostienen a Faustino en brazos. Los tres lucen abrigados con prendas en tonos oscuros y azules, y el pequeño, protegido con un conjunto gris y un gorrito de lana con pompón, observa el paisaje con curiosidad, como si descubriera un mundo nuevo.

Eva Bargiela amaneció con su familia en Madrid: las mejores fotos bajo la nieve | Créditos: Instagram @evabargiela

Otra imagen capturó a Eva sola con su hijo en el patio, donde la nieve cubría por completo el suelo. Con un look sencillo, la modelo sonrió a cámara mientras Faustino permanecía cómodo y atento, envuelto en su ropa de abrigo. De fondo, un arco de fútbol asomaba entre el blanco del paisaje, aportando un detalle cotidiano a una escena casi de postal.