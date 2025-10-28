Apenas cinco días después de su nacimiento, Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, ya heredó el fanatismo futbolero de su padre y de su abuelo... ¡y es hincha del Atlético de Madrid!
El flamante padre primerizo subió una dulce postal con su hijo, ambos luciendo los colores del club que dirige Diego “Cholo” Simeone.
“De padres a hijos”, escribió Gianluca. Y Eva no pudo evitar derretirse de amor: “Mis amores”.
Así Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de Faustino:
La llegada de Faustino ya había sido celebrada en redes por la pareja el mismo día del nacimiento.
“25.10.25. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron en conjunto en el posteo que subieron a Instagram con fotos del parto.
