Cursando la semana 37 de embarazo, Eva Bargiela decidió visibilizar los desubicados comentarios que recibió sobre su cuerpo y su rostro en Instagram.

“Sos hermosa Eva y tu pancita también. Mucha suerte, pero por favor, no te toques más la cara que no te hace falta. La boca es muy exagerada”, le escribió una seguidora.

Lejos de dejarlo pasar, la modelo lo reposteó y respondió tajante:“La cantidad de mensajes que recibo así... ‘No te podés tocar la cara’. Si piensan que tengo la boca hinchada es porque no vieron mis pies”.

Y reflexionó con indignación:“¿Cuándo aprenderemos a dejar de opinar del cuerpo de los demás?”.

Eva Bargiela respondió las críticas a su cuerpo durante el embarazo (Foto: Instagram)

La contundente respuesta de Eva Bargiela a las críticas por su cuerpo durante el embarazo

Al día siguiente, Eva, que espera a su primer hijo, Faustino, junto a Gianluca Simeone, decidió expresarse a través de un video, donde se mostró sin filtros y todavía molesta por la situación.

"Diosito, dame paciencia", escribió junto al clip, antes de lanzar su descargo: "Muchas me escribieron indignadas por el comentario que compartí ayer: ‘No te toques más la cara’. Bueno, cuando estás embarazada se te hincha más la cara", explicó, acariciando su panza.

Con evidente fastidio, sumó: "¡Recibo cada comentario! Otra me puso: ‘¿Estás segura de que es uno solo porque tenés la panza enorme?’".

Finalmente, con ironía, Bargiela cerró: "Sabés qué, le voy a preguntar a la obstetra, a ver si ella está segura, si vieron bien las ecografías. Y si hay dos o tres, te aviso".

La fuerte respuesta de Eva Bargiela a las críticas por su cuerpo en el embarazo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.