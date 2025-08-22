Eva Bargiela y Gianluca Simeone esperan a su primer hijo juntos y, con una gestación de casi 32 semanas, la modelo mostró cómo entrena.

Las últimas jornadas fueron lluviosas en Buenos Aires y, por eso, la influencer hizo alusión al “día de lluvia ganado”.

Al compartir el video de su rutina en equipo con su pareja, Eva escribió: “Yo tuve que modificar mi entrenamiento y algunos días Gianluca Simeone se copa y lo hacemos juntos, así que hoy lo grabamos: mom + dad workout”.

LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE EVA BARGIELA

La modelo mostró cómo es su día a día en el gimnasio en pleno embarazo: “Se los dejo de paso también para todas las que me preguntaron qué entrenamiento estoy haciendo. La rutina va cambiando, pero es este estilo por lo general”.

Eva Bargiela con Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

Y cerró: “Por acá ya vamos casi 32 semanas y Faustino empieza a pesar y lo que antes resultaba sencillo se vuelve más difícil para mi cuerpo, como el equilibrio por ejemplo”.