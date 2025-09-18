Más de una vez Eva Bargiela (32) habló del certero flechazo con Gianluca Simeone (27), pero ahora fue el Cholito quien pese a su extrema timidez se animó a hablar del amor por la modelo y el inminente nacimiento de Faustino.

“Nos conocimos en un boliche, esa fue la primera vez que nos vimos y bueno de ahí quedó el contacto”, contó el exfutbolista.

Dada lo escueto del relato, Gianluca admitió que fue amor a primera vista ante Vero Lozano: “Estábamos bailando los dos, nos acercamos y ahí fue como que ya nos empezamos a gustar, porque ya se veía que había algo”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

La coincidencia había sido para las fiestas de fin de año, en plenas vacaciones del hijo de Diego Simeone y Carolina Baldini en Argentina, pero “después de ahí no hablamos más”.

En ese punto, Bargiela reconoció en Cortá por Lozano: “Me acerqué más yo que él. Fluyó, nos pusimos a charlar y demás (...) pasaron unos meses largos. Yo recién me separaba, el también. Hasta que Nos pusimos a charlar de forma virtual y desde el día que nos vimos no nos separamos más”.

La decisión de vida de Gianluca Simeone

Más allá de haber cambiado los botines por los escarpines, Gianluca optó por instalarse en Argentina. “Dejé el fútbol, me metí en el tema de representación, y estoy terminando el curso de DT”.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela contaron cómo se preparan para ser padres primerizos en Cortá por Lozano.

“Los dos teníamos muchas ganas de ser papás, porque cuando la conocí empezamos a hablar un montón, y a los dos nos encanta la familia. Queríamos construir una familia juntos”, manifestó.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela esperan a Faustino. (Foto: @evabargiela)

Con el embarazo ya en término, Gianluca Simeone enfatizó que “obvio que quiero estar en el parto” de Eva Bargiela para recibir a Faustino.