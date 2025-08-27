Eva Bargiela atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y lo comparte con sus seguidores. Embarazada de 32 semanas de su bebé en camino, fruto de su relación con Gianluca Simeone, la modelo mostró en sus historias de Instagram una nueva ecografía.

En la imagen se ve con claridad el perfil del pequeño con una frase que derritió de ternura a sus fans: “Espiando a Faustino”, se pudo leer en la imagen, sumando un emoji de carita enamorada y un corazón blanco.

La publicación generó una lluvia de mensajes de amor y felicitaciones, mientras la pareja se prepara para la inminente llegada de su primer hijo juntos.

Por: Fabiana Lopez

De esta manera, Eva y Gianluca continúan compartiendo con sus seguidores cada paso de esta dulce espera, que ya entra en la cuenta regresiva.

Foto: Instagram (@evabargiela)

EVA BARGIELA CONFESÓ QUE NO QUIERE HACER BABY SHOWER Y DESPERTÓ LA REACCIÓN DE PAMPITA EN LOS 8 ESCALONES

Durante una distendida charla en Los 8 escalones, Eva Bargiela reveló un detalle muy personal sobre su embarazo que tomó por sorpresa a todos en el estudio… ¡incluida Carolina “Pampita” Ardohain!

La modelo, que atraviesa un dulce momento junto a su pareja Gianluca Simeone, confesó que no tiene ganas de hacer baby shower, y rápidamente generó una divertida reacción de la conductora.

Todo comenzó cuando Pampita comentó que Camila Homs hizo una gran evento para revelar el sexo del bebé que espera con José “el Principito” Sosa: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”, comentó con ternura.

Foto: Captura (eltrece)

Entonces, miró a Eva y le preguntó si ella también había organizado algo similar. Fue ahí cuando Bargiela sorprendió: “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”.

Mientras el estudio reaccionaba con risas, la futura mamá agregó sincera: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero Carolina, mamá experimentada y fan declarada de los festejos familiares, no dudó en intervenir con una sonrisa y un mensaje claro: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

Eva, entre risas, reconoció que no tiene energía para organizar, pero la solución llegó rápido: “Que te lo haga una amiga. Siempre hay alguna que se prende“, cerró Ardohain, cómplice.